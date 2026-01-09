Menu
Menu Busca sexta, 09 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Trânsito

Acidente com três carros deixa mulher ferida em cruzamento de Campo Grande

Colisão foi provocada por desrespeito a sinalização semafórica na rua Santos Dumont com a Avenida Ernesto Geisel

09 janeiro 2026 - 11h12Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 09/01/2026 às 11h17
Momento em que carros colidiram no cruzamentoMomento em que carros colidiram no cruzamento   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Mulher, que conduzia um Renault Logan, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito com mais carros no cruzamento da rua Santos Dumont com a Avenida Ernesto Geisel, na Vila Planalto, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.

Informações apuradas pela reportagem, apontam que a condutora furou a sinalização semafórica enquanto trafegava pela avenida e colidiu contra uma Ford EcoSport, que na sequência, a SUV bateu em um Renault Sandero, que estavam pela rua Santos Dumont.

Em decorrência do fato, a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O marido dela, que esteve no local, afirmou que ela estava seguindo para o trabalho, quando ocorreu o acidente.

Os demais envolvidos não tiveram ferimentos e ficaram no local, onde a Polícia Militar coletou mais detalhes.

O trânsito ficou parcialmente lento na região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista ficou destruída pelo local
Trânsito
Motociclista morre em acidente com caminhonete em cruzamento de Ponta Porã
Carro de uma empresa ficou destruído
Trânsito
Grave acidente deixa dois mortos e três feridos entre Inocência e Paranaíba
Idoso que faleceu na queda de bicicleta
Trânsito
Idoso passa mal enquanto pedala, cai de bicicleta e morre em Ponta Porã
Motociclista se envolveu no acidente com um Celta
Trânsito
Motociclista sofre fratura na clavícula em acidente com carro em Sidrolândia
Bruno era natural de Alagoas
Trânsito
Jovem alagoano morre em acidente de moto com máquina agrícola em Costa Rica
Acidente danificou o veículo de passeio
Trânsito
Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta na BR-163, em São Gabriel
Carro parou nas margens da rodovia em meio ao mato
Trânsito
Motorista preso às ferragens em capotamento na BR-262, em Corumbá
Carro ficou completamente destruído
Trânsito
Motorista arrebenta poste e destrói próprio carro em acidente na Av. Gury Marques
Camila era moradora de Ivinhema
Trânsito
Moradora de Ivinhema que morreu em acidente faria aniversário no dia 4 de janeiro
Camila morreu em grave acidente
Trânsito
Jovem de Ivinhema morre em grave acidente na rodovia do Paraná

Mais Lidas

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026