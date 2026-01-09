Acidente com três carros deixa mulher ferida em cruzamento de Campo Grande

Mulher, que conduzia um Renault Logan, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito com mais carros no cruzamento da rua Santos Dumont com a Avenida Ernesto Geisel, na Vila Planalto, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.
Informações apuradas pela reportagem, apontam que a condutora furou a sinalização semafórica enquanto trafegava pela avenida e colidiu contra uma Ford EcoSport, que na sequência, a SUV bateu em um Renault Sandero, que estavam pela rua Santos Dumont.
Em decorrência do fato, a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O marido dela, que esteve no local, afirmou que ela estava seguindo para o trabalho, quando ocorreu o acidente.
Os demais envolvidos não tiveram ferimentos e ficaram no local, onde a Polícia Militar coletou mais detalhes.
O trânsito ficou parcialmente lento na região.