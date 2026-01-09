Acidente com três carros deixa mulher ferida em cruzamento de Campo Grande

Luiz Vinicius e Sarah Chaves atualizado em 09/01/2026 às 11h17

Mulher, que conduzia um Renault Logan, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito com mais carros no cruzamento da rua Santos Dumont com a Avenida Ernesto Geisel, na Vila Planalto, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.

Informações apuradas pela reportagem, apontam que a condutora furou a sinalização semafórica enquanto trafegava pela avenida e colidiu contra uma Ford EcoSport, que na sequência, a SUV bateu em um Renault Sandero, que estavam pela rua Santos Dumont.

Em decorrência do fato, a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O marido dela, que esteve no local, afirmou que ela estava seguindo para o trabalho, quando ocorreu o acidente.

Os demais envolvidos não tiveram ferimentos e ficaram no local, onde a Polícia Militar coletou mais detalhes.

O trânsito ficou parcialmente lento na região.

