Grave acidente deixa dois mortos e três feridos entre Inocência e Paranaíba

Grave acidente de trânsito envolvendo uma picape Fiat Strada e uma carreta terminou com a morte de duas pessoas e pelo menos outras três ficaram feridas nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 9, na MS-240, entre Inocência e Paranaíba.

Informações preliminares apontam que o sinistro teria ocorrido após a picape invadir a pista contrária, logo depois de ter saído de um posto de gasolina com as luzes apagadas e invadir a pista contrária.

Segundo o portal Fatos MS, a carreta que seguia no sentido contrário, não teria tido tempo hábil para desviar do veículo.

Com o impacto, duas pessoas morreram presa as ferragens da Fiat Strada, enquanto as demais, que estavam no banco do passageiro, ficaram feridas e foram socorridas para uma unidade hospitalar em Inocência. O motorista do caminhão também teria sido socorrido.

A Polícia Rodoviária Estadual está no local. A Polícia Civil e Polícia Científica devem trabalhar para levantar o que motivou o acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também