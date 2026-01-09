Motociclista morre em acidente com caminhonete em cruzamento de Ponta Porã

O motociclista César Aquilino Ortiz, de 40 anos, morreu em decorrência de um grave acidente envolvendo uma Ford Ranger, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 9, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

A colisão entre os dois veículos aconteceu no cruzamento das ruas Antônio João e Sete de Setembro. Devido ao impacto, a motocicleta ficou destruída e a caminhonete ainda atingiu uma árvore e outro veículo estacionado.

Segundo detalhes do site Ponta Porã Informa, a caminhonete estava trafegando pela rua Antônio João no sentido bairro, enquanto César Aquilino seguia de moto pela Sete de Setembro.

Porém, até o momento, não há informações concretas a respeito da dinâmica e quem possa ter furado a sinalização semafórica do cruzamento.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas apenas constatou a morte do motociclista. A princípio, o condutor da caminhonete precisou de atendimento médico.

Ainda no local do acidente, foi localizada uma arma, uma pistola, que deverá ser investigada para saber se era de alguns dos envolvidos.

Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também