VÍDEO: Motociclista morre ao colidir com carro que fazia conversão em Rio Brilhante

O motociclista Vinicius da Silva França, de 23 anos, morreu em razão de um acidente de trânsito no final da noite deste domingo, dia 14, após colidir com um carro no bairro Nery Lima, em Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande.

O carro, um Toyota Corolla, era conduzido por um jovem, de 22 anos, que estava realizando uma conversão à esquerda para sair da rua Júlio Siqueira Maia e acessar a rua Mohamed Ale.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Vinicius foi lançado a 10 metros depois do ponto de impacto e ainda bateu contra um poste, desmaiando logo na sequência, perdendo bastante sangue no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo condutor do veículo, que permaneceu no local, e encaminharam o motociclista para uma unidade hospitalar. No entanto, já durante a madrugada, França não resistiu e teve o óbito declarado pela equipe médica.

Ainda conforme o registro policial, o motorista do Corolla passou por teste do bafômetro, mas o resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

