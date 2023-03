Chuvas: FundturMS e prefeitura de Bonito traÃ§am estratÃ©gias para o turismo

As chuvas intensas que atingem a região de Bonito e Serra da Bodoquena nesses últimos dias têm causado muitos estragos no princial detino de ecoturismo de Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de MS), Bruno Wendling, se reuniu com o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, para traçarem estratégias que auxiliem o turismo local.

“Recebi Josmail e sua equipe para falarmos sobre as chuvas que castigaram a região e dos desafios para o destino. A Fundação de Turismo de MS está comprometida com o desenvolvimento de um projeto estruturante para a região, que visa a reorganização das atividades econômicas com foco na sustentabilidade”, avaliou Wendling.

Para o prefeito de Bonito, é importante pensar também no futuro. “Temos que olhar com bastante carinho para a nossa cidade de Bonito, que é a joia do Mato Grosso do Sul e do ecoturismo brasileiro. A nossa preocupação, tanto da prefeitura quanto da Fundação de Turismo de MS, é olhar Bonito para o futuro e em como queremos vê-la daqui 10, 20 anos”, pontuou.

Ele cita a necessidade da parceria com o Governo do Estado. “Vamos fazer um estudo sobre como podemos cuidar da nossa cidade em termos de meio ambiente e infraestrutura. Estamos fazendo um projeto, juntamente com o Governo do Estado, para resolvermos também o problema atual de turvamento das águas cristalinas em períodos de muita chuva”, complementa o prefeito.

No início desta semana o governador Eduardo Riedel sobrevoou as áreas atingidas para avaliar quais as primeiras ações a serem tomadas para reestabelecer a normalidade. Na região sudoeste do estado ele se reuniu com os prefeitos para ouvir as demandas de cada município.

"Se é problema dos municípios, é problema do Estado. Vamos atacar de imediato [os problemas] com o reforço de maquinário. Será necessário muita capacidade de mobilização para atender essa demanda em um curtíssimo prazo. Vamos precisar mobilizar forças para atender o escoamento, então o Governo veio aqui presencialmente para passar essa mensagem que estamos aqui para auxiliar, e não só olhando à distância da Capital", destacou.

