Em Bonito, temporal deixa ao menos 15 atrativos fechados por tempo indeterminado

Pelo menos 15 atrativos turísticos de Bonito, principal cidade de ecoturismo do Estado, estão fechados por tempo indeterminado por causa do nível dos Rios Formoso e Mimoso, que estão acima do indicado, devido ao grande volume de chuva dos últimos dias na cidade. Segundo a prefeitura, o nível da água está acima do indicado para visitação.

O temporal, registrado na manhã do dia 24 de fevereiro, alagou diversos pontos da cidade e causou estragos em estradas, pontes e em lavouras. De acordo com a prefeitura de Bonito, a chuva passou dos 170 mm e tem provocado prejuízo para o setor turístico da região, considerada um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul.

Conforme ainda o executivo, a cidade conta com aproximadamente 50 atrativos de ecoturismo, sendo que pelo menos 17 estão fechados em decorrência do temporal. O município não soube dizer o valor do prejuízo para o setor.

Uma régua instalada no Balneário Municipal mostra que o rio está mais de 20 cm acima do nível normal. Segundo a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, o nível normal onde a régua está instalada é entre 120 e 125 cm, mas segue em 148 cm. Para que o atrativo seja aberto o nível deve ser de no máximo 130 cm.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a região sudoeste, nas proximidades de Bonito, registrou 396,1 milímetros de chuva, segundo os meteorologistas da Climatempo.

A administração divulgou uma lista com os atrativos que estão fechados para o público. Confira:

Bosque das Águas;

Estrela do Formoso;

Ceita Corê (operando porém com as águas turvas);

Estância Mimosa;

Parque das Cachoeiras;

Porto da Ilha;

Recanto das Águas;

Ilha Bonita;

Balneário do Sol;

Parque Ecológico Rio Formoso;

Balneário Municipal;

Cabanas Boia Cross;

Rio sucuri;

Praia da figueira (flutuação);

Rio do peixe.

Atrativos Abertos:

Grutas:

Grutas do Lago Azul;

Grutas de São Miguel;

Grutas Catedral;

Cachoeiras:

Ceita Corê;

Boca da Onça;

Serra da Bodoquena;

Aventura:

Abismo Anhumas;

Arvorismo Cabanas;

Recanto do Peão;

Bio Park;

Buraco das Araras;

Balneários:

Praia da Figueira;

Flutuações:

Nascente Azul;

Barra do Sucuri;

Aquário Natural;

Rio da Prata.

*Com informações do g1.

