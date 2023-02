Riedel e secretários iniciam força tarefa em Bonito

Após os estragos causados pelas chuvas na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel, acompanhado pelos secretários Hélio Peluffo (Infraestrutura), Jaime Verruck (Meio Ambiente e Desenvolvimento) e Eduardo Rocha (Casa Civil), sobrevoou todas as áreas afetadas na manhã deste domingo (26).

Ao pousar, o governador se reuniu com os prefeitos de Bonito (Josmail Rodrigues), Bela Vista (Reinaldo Piti), Bodoquena (Kazu Horii), Porto Murtinho (Nelson Cintra), Guia Lopes da Laguna (Jair Scapini), Jardim (Clediane Matzenbacker), Nioaque (Valdir Junior) e Miranda (Fábio Florença) para ouvir as demandas de cada município.

Rio Miranda em Bonito

"Se é problema dos municípios, é problema do Estado. Vamos atacar de imediato [os problemas] com o reforço de maquinário. Já pedimos as máquinas do Prosolo para atuar diretamente na manutenção das estradas afetadas, como por exemplo a MS-382. Amanhã não será possível pois ainda deve chover, mas no dia seguinte elas estarão em ação", frisou Eduardo Riedel durante o encontro com os prefeitos, realizado em Bonito.

A Sead (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos) foi acionada para fornecer colchões, roupas e alimentos as comunidades mais afetadas.

"Pedimos para todos os municípios que se organizem e nos passem esses relatórios detalhados, específicos, para darmos essa resposta à população. Temos que nos antecipar para atender quem precisar de nós nesse momento", cobrou Riedel.

Balneario de Bonito

A previsão é que, havendo trégua das fortes chuvas, os maquinários dos municípios e os oferecidos pelo Estado entrem em ação e em até três semanas as estradas afetadas possam voltar a receber normalmente o fluxo de veículos. Existe a preocupação com a locomoção dos moradores, que usem essas rodovias para rotinas diárias, como questões de saúde, estudos e trabalho - já que é comum esse deslocamento no interior.

