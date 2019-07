Longen visa desenvolver o turismo no MS

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul ( Fiems) e do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, Sérgio Longen, participou nesta quarta-feira(3) do lançamento do Programa Investe Turismo em Bonito(MS)

“É isso que estamos buscando hoje. Juntamos a força do Governo Federal, do Governo Estadual, da Fiems, da Fecomércio e também da Famasul, Banco do Brasil, UFMS, enfim, diversas entidades, em busca de ações que permitam o desenvolvimento do turismo em Mato Grosso do Sul”, afirmou Sérgio Longen.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, explicou que o Programa Investe Turismo Brasil contemplará 30 rotas e terá um investimento total de R$ 200 milhões, sendo R$ 6,8 milhões apenas em Mato Grosso do Sul. “É um Programa que busca fazer toda a estruturação no sentido de capacitação profissional dos trabalhadores do setor do turismo, a promoção dessas rotas tanto no mercado interno como para o mercado internacional na atração de turistas e, sobretudo entregar estudos de viabilidade nessas rotas”, destacou.

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo- Embratur- Gilson Machado, é preciso buscar referências em outros países com relação a investimentos para estruturar o trade turístico brasileiro. “Bonito tem a água mais limpa do mundo e uma biodiversidade riquíssima. Precisamos trabalhar para atrair turistas para essa região, principalmente aqueles que buscam turismo de aventura e ecoturismo”, considerou.

Para o governador Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul tem um horizonte de oportunidades, principalmente com relação ao turismo, e o programa vem para potencializar essas oportunidades. “Nós crescemos muito pouco nos últimos anos como receptores de turistas do mundo, então temos uma oportunidade de desenvolver o turismo em MS. O Turismo se faz com várias mãos e a nossa função aqui é juntar os esforços para poder desenvolver uma boa ação”, salientou.

Para o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, é importante alinhar todos no rumo do desenvolvimento. “Quando a gente coloca esse peso que tem esse grupo todo e as federações que integram o setor produtivo, a gente cria uma sinergia muito positiva, cada uma dessas instituições tem projetos importantíssimos para os empresários da região, como o Senai, que entre os serviços oferecidos, vai disponibilizar consultorias e projetos para eficiência energética”, finalizou.

Ele completa que o Programa Investe Turismo prevê o investimento de R$ 6,8 milhões para estimular o setor em Mato Grosso do Sul, visando aumentar a qualidade dos destinos turísticos na região do Pantanal Sul (Miranda, Aquidauana e Corumbá) e da Serra da Bodoquena (Bonito, Bodoquena e Jardim), beneficiando micro e pequenas empresas dos segmentos do turismo e de produção associada.

