Longen recebe desembargadores do TRT

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu, nesta semana no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), os desembargadores do trabalho André Luís Moraes de Oliveira e Nery Sá e Silva de Azambuja, ambos do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT/MS), para tratar sobre a atual situação econômica do Estado e do Brasil.



Ele apresentou aos representantes do TRT/MS os indicadores do setor industrial no estado e que, apesar da crise, estão bastante positivos, principalmente na geração de empregos pelas indústrias estaduais. “Como atuam nessa área trabalhista, eles queriam mais informações sobre os segmentos da indústria que apresentaram aumento na abertura de novos postos de trabalho, como também sobre aqueles que tiveram desempenho negativo. O interesse dos desembargadores é saber o que realmente está acontecendo e, nesse sentido, mostrei as oportunidades que o estado vem oferecendo na nossa área de atuação, que é a indústria”, declarou.



Sérgio Longen entende que, cada vez mais, tanto o Poder Judiciário, quanto os empresários trabalham de forma pacífica, buscando um alinhamento na parte de atuação da Justiça do Trabalho. Os desembargadores reforçaram a importância dessa parceria.

“Viemos cumprimentá-lo pelo novo mandato e desejar uma gestão exemplar, como já foi nos últimos anos. O Sérgio Longen é um exemplo para Mato Grosso do Sul no encaminhamento das questões relacionadas à indústria e trabalho”, disse o desembargador do trabalho André Luís Oliveira.



Já o desembargador do trabalho Nery Sá de Azambuja, que recentemente deixou a Presidência do TRT/MS, destacou a atuação da Fiems em relação à educação básica e profissionalizante. “É interessante ver a preocupação com a formação dos trabalhadores do setor e também na educação básica das crianças e dos jovens do nosso estado. Isso para o Tribunal do Trabalho também é muito importante porque ambos estão pensando no futuro, sempre propondo muitas parcerias nesse sentido”, reforçou.

