Fiems apresenta projeto e firma parceria com Prefeitura de Ponta Porã

Pensando na geração de empregos, o presidente da Federação das Indústrias do MS apresentou um projeto para o prefeito de Ponta Porã, Hélio Panufo, em uma reunião realizada na sede da Fiems, em Campo Grande.

O projeto consiste na criação de um Polo de Energia Renovável e um Núcleo de Produção e Tecnologia, na cidade. A reunião ressaltou sugestões de como a criação do polo será colocado em prática, transformando a fronteira em um local que vai reunir startups e empresas de inovação, gerando empregos e movimentando a economia

Segundo Longen, a Fiems busca apoio do Governo do Estado e outras parcerias, como instituições de ensino e pesquisas. O prefeito Hélio Panufo afirma que a prefeitura fará sua parte e contribuirá em tudo que puder.

O presidente da Fiems diz estar tentando trazer um projeto de suma importância para o estado. “A Fiems vem buscando criar novas frentes de investimento e os polos de inovação e tecnologia são essenciais para movimentar a economia e gerar empregos”.

O projeto

O projeto engloba diversas frentes de viabilização, prevendo a necessidade de formação de jovens empreendedores, ligados à área de tecnologia e inovação, e profissionais capacitados para atuar, além da infraestrutura do polo, nas adequações necessárias na legislação e formatação dos benefícios fiscais.

Ponta Porã seria um município estratégico para instalação do polo porque, além de questões como a Lei de Maquila e o Fomentar Fronteiras, hoje conta com 15 mil jovens que vêm de todo o Brasil para fazer um curso superior do lado Paraguaio. O secretário-executivo do Fórum do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Jader Rieffe Julianelli, também participou da reunião, representando o Governo do Estado.

