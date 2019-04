Fiems elabora projeto para produção de energia fotovoltaica

Saiba Mais Geral Fiems e Famasul defendem reestruturação da borracha no MS

A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) junto com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) iniciou a elaboração de um projeto para estimular a produção de energia solar fotovoltaica no estado.

A Fiems e Absolar conheceram as soluções e as propostas já implantadas em outros estados e assim estruturar no MS. A ideia é transformar o estado em um ambiente favorável ao uso e mercado comercial dessa fonte de energia. O projeto tem o objetivo de promover ajustes para o crescimento do setor.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, explica que o programa faz parte de uma série de ações que a federação vem desenvolvendo para criar novas oportunidades de investimentos.

“Entendo que as fontes de energia alternativa representam uma demanda mundial, não somente pela questão da energia limpa, mas também por causa da grande discussão que existe hoje em torno do custo da energia para empresários da indústria, rurais e do comércio e para os consumidores residenciais. disse Longen.

Segundo o diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Alves a Absolar já tem essa qualidade no desenvolvimento do mercado de energia solar no Brasil. “A associação nos mostrou aspectos bastante interessantes, tanto na questão ambiental, quanto na tributária, para desenvolver o setor no nosso Estado”, pontuou.

Segundo o presidente-executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia,destacou que o estado tem potencial elevado para o uso da energia solar fotovoltaica. Ele acrescenta que a população como um todo também pode se beneficiar, aliviando o orçamento das famílias, que podem gerar uma energia mais barata em casa.

O presidente da Absolar, elenca alguns ajustes tributários, além do acesso da população no financiamento da tecnologia, procedimentos de licenciamento ambiental, auxílio na agilização dos projetos respeitando o meio ambiente. E o prazo de capacitação dos profissionais e empresários para atuar no segmento.

