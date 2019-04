Fiems e Sedesc definem programa de incentivo e desenvolvimento

Da Redação com Assessoria

O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) Sérgio Longen e Herbert Assunção, novo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Campo Grande (Sedesc), definiram durante reunião um novo formato para o Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

O programa visa o fortalecimento da industrialização do município. Sérgio tratou com Herbert como avançar na busca de segmentos da indústria para a capital.

Os gestores definiram que farão um levantamento dos segmentos. Depois irão identificar onde as indústrias interessadas poderão se instalar.

"Primeiro precisamos acertar que empresas podem melhor absorver a mão de obra da capital e como o Sistema Fiems, por meio do Sesi, Senai e IEL, poderá contribuir na qualificação desses trabalhadores”, pontuou Longen.

Segundo o gestor, o novo modelo é necessário para mudar o formato de conceder incentivos fiscais e fazer a doação de terrenos. “A soma dos esforços unido à vontade da Prefeitura, do novo secretário e também dos vereadores, alguns, inclusive, já me procuraram nesse sentido, é interessante para Campo Grande.

O presidente da Fiems classifica como positiva a intenção do secretário e destaca como relevante a necessidade de uma discussão com a Câmara de Vereadores.

“Acredito que, aliando a parte técnica, no início do 2º semestre já poderemos definir um projeto para ser entregue ao prefeito Marquinhos Trad para que ele possa dar o encaminhamento necessário”, explicou.

Já o secretário reforça que a prioridade está na reestruturação de um Prodes de legislação mais moderna e desburocratizada.

“O grande objetivo desse programa é desenvolver a indústria de Campo Grande e essa reunião com o presidente da Fiems foi fundamental para ouvir as demandas e sugestões do setor empresarial e, a partir de agora, começaremos na elaboração desse novo modelo”, finalizou Hebert.

