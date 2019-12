MS é indicado em três categorias no Prêmio Nacional de Turismo

O Estado de Mato Grosso do Sul está presente na 1ª Semana Nacional do Turismo que acontece em Belo Horizonte/Minas Gerais) até dia 6 de dezembro. O evento tem como objetivo debater iniciativas para o fortalecimento do setor no Brasil

No evento será realizada a cerimônia do 2º Prêmio Nacional do Turismo e o lançamento de iniciativas em conjunto com a Organização Mundial de Turismo (OMT): o Wakalua Brasil e o Programa Nacional de Gastronomia.

Atualmente o setor do Turismo movimenta 52 atividades econômicas, emprega direta e indiretamente 7 milhões de brasileiros e representa 8,1% da economia nacional.

O diretor Presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, atual presidente do Conselho Nacional de Secretários de Turismo, está participando do evento.

MS está concorrendo ao prêmio em três categorias.Bruno Wendling concorre na categoria “Governo – Dirigentes e Parlamentares”; a Fundtur foi indicada para o Prêmio “Iniciativas de Destaque – Gestão de Dados e Monitoramento no Turismo”, com o Programa de Classificação Turística dos Municípios do Estado de MS; e os atrativos Recanto Ecológico Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa, do Grupo Rio da Prata localizados em Jardim concorrem na categoria “Iniciativas de Destaque – Aproveitamento para o Patrimônio Natural para o Turismo”.

