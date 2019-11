Ecoturismo do MS será promovido em evento no mercado europeu

O turismo sul-mato-grossense será promovido em Londres, no Reino Unido nesta segunda-feira (4) até quarta-feira (6), durante a World Travel Market London (WTM), que contará coma participação da Fundação de turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS) no estande do Consórcio Interestadual Brasil Central.

A estratégia é uma novidade que visa apresentar o Brasil Central como um novo destino no país, fortalecendo principalmente o perfil de ecoturismo da região.

Mato Grosso do Sul levará ao mercado europeu seus principais destinos como Pantanal e Bonito – Serra da Bodoquena, que são referências brasileiras em ecoturismo. Com o slogan “Descubra um novo Brasil”, serão apresentados também destinos âncora do segmento na região Brasil Central, como Jalapão, Chapada dos Guimarães, Chapada do Veadeiros e Lençóis Maranhenses.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS, a participação do Consórcio Interestadual Brasil Central é uma das estratégias para posicionar turisticamente o bloco de seis estados (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, Maranhão) e o Distrito Federal. “Entendemos que o Brasil precisa de um reposicionamento na divulgação de seus destinos turísticos, pois é um país muito diverso e não possui apenas sol e praia. Temos os melhores destinos brasileiros de ecoturismo para oferecer e é isso que vamos levar para a WTM Londres, que é uma das mais importantes no setor”, ressalta.

World Travel Market London

A WTM comemora 40 anos, é uma das principais feiras de turismo do mundo, apresenta cerca de 5.000 expositores de 182 países e contabiliza mais de 51.000 profissionais participantes. A WTM Londres fecha a programação de ações internacionais do turismo de Mato Grosso do Sul em 2019, que participou de feiras e eventos, promoveu press trips com influenciadores digitai e imprensa especializada, além de famtours com operadores de turismo.

Mercado europeu

A Inglaterra é mercado prioritário para a promoção do turismo de Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados turísticos do Anuário 2019, ano base 2018, do Observatório do Turismo do MS (ObservaturMS), a Inglaterra é o terceiro país emissor por via aérea para o estado. Segundo o Anuário Estatístico do Turismo 2019 do Ministério do Turismo, o Reino Unido é o 5º maior emissor de turistas para o Brasil por via aérea no ano de 2018.

