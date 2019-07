Tailândia quer investir no ecoturismo e agronegócio de MS

O governador Reinaldo Azambuja se encontrou com o embaixador do Reino da Tailândia no Brasil, Surasak Suparat, na segunda-feira (22), em Campo Grande. A autoridade veio à Mato Grosso do Sul para participar do seminário Thailand Roadshow, organizado pela Fecomércio.

Durante o encontro na capital, o embaixador aproveitou para apresentar o projeto de um grupo de hotelaria da Tailândia que tem interesse em expandir o turismo em Mato Grosso do Sul, especialmente em Bonito. Surasak vai à cidade do interior para conhecer os pontos turísticos.

O presidente da Associação de Turismo (Fundtur), Bruno Wendling participou do encontro e afirma o interesse do país em investir no estado. “É um grande grupo tailandês que tem mais de 700 hotéis pelo mundo. Eles têm interesse de investir aqui e vamos apresentar um portfólio de dados do MS para que eles vejam que é viável o investimento”, disse.

Outras pautas de estreitamento das relações comerciais e institucionais foram tratadas na reunião. O Reino da Tailândia tem interesse especial na área do ecoturismo e agronegócio.

Roadshow

A Fecomércio promoverá no dia 23 de julho, às 9h30 o seminário “Thailand Roadshow – Oportunidades de Negócios e Investimentos”, com a presença da embaixada da Tailândia no Brasil. O evento acontecerá no Senac Turismo e Gastronomia.

O Roadshow quer fomentar o comércio entre os países e o foco está nos setores dos supermercadistas, turismo, hospitalidade, indústria automotiva, borracha, pneus, látex, partes de computadores e máquinas, indústria química/petroquímica, soja, algodão, milho e sorgo.

