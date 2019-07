Congresso em Campo Grande vai debater agronegócio

O Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Conemi) é o maior da área no Brasil e será sediado em Campo Grande (MS). A Cidade Morena é novamente escolhida, após ter recebido o Congresso dez anos atrás, em 2009. O evento, que está com inscrições abertas, será realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, na Universidade Católica Dom Bosco. O tema desta edição coloca o agronegócio em discussão: "Como as Engenharias Mecânica e Industrial podem melhorar o Agronegócio do Brasil".

“É o nosso desafio de 10 anos: realizar um evento maior, melhor e com a cara do nosso estado”, afirma o presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi), eng. Marco Aurelio Candia Braga, entidade organizadora do evento, em parceria com a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos de MS (Abemec-MS).

A referência ao Mato Grosso do Sul está no tema adotado para a décima-nona edição do evento que vai colocar o perfil agroindustrial do estado em debate. De acordo com o engenheiro, o objetivo é fomentar as discussões sobre a participação da Engenharia no desenvolvimento de novas tecnologias para impulsionar o crescimento do agronegócio nacional.

O Congresso integra o calendário oficial de eventos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que é patrocinador do evento, juntamente com a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua). Entre os apoiadores estão o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS), Sindicato Rural de Campo Grande, Movimento Nacional de Produtores MS, Valor Consultoria e Desenvolvimento, SIGin Travel Consultoria, Grupo AJ Cursos, Ashrae Brasil, GHS e Encontro de Engenharias do Brasil (Endeb).

XIX CONEMI - Integrando mercado de trabalho e pesquisa acadêmica, o CONEMI se destaca por promover a interação entre profissionais de todo o Brasil, por meio de palestras, apresentação de trabalhos, minicursos e visitas técnicas. Será realizado em Campo Grande, MS, entre os dias 21 e 23 de agosto de 2019, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O prazo para submissão de trabalhos está aberto e se encerra no dia 31 de julho. A programação e a inscrição estão disponíveis no site oficial www.conemi.org.br

Deixe seu Comentário

Leia Também