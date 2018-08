A quarta edição da feira da empregabilidade será realizada nesta semana em Campo Grande. O evento está programado para ocorrer na quarta-feira (22), das 8h às 13h, na Praça do Rádio Clube, na capital.

No dia, serão ofertadas oportunidades de emprego, estágio, bolsas de estudo de instituições parceiras e emissões de primeira via da carteira de trabalho. Haverá ainda atrações artísticas e cursos gratuitos de capacitação profissional “Levanta Juventude”, oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para Juventude em parceria com Telecentro da Juventude e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

A feira completa o terceiro pilar na qualificação do jovem pelo projeto "Levanta Juventude". A primeira edição do evento aconteceu em outubro de 2017, e mais de seis mil jovens já participaram das ações.