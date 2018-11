A parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Caixa Econômica Federal viabiliza a construção de 300 unidades habitacionais no Jardim Canguru, em Campo Grande. A assinatura do contrato para a construção das moradias foi realizada na manhã desta quarta-feira (28), na governadoria.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, depois de muitas idas a Brasília, a prefeitura, por meio da Agência Municipal de Habitação, conseguiu a aprovação do projeto junto ao Ministério das Cidades, que vai destinar recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). “Nós da prefeitura investimos cerca de R$ 3 milhões e a parceria com o Governo do Estado neste ano garantiu a construção de mais de duas mil casas. É pouco, mas se os gestores anteriores tivessem construído 2 mil casas por ano, hoje, nós teríamos 12 mil casas construídas e teríamos um déficit habitacional bem menor na capital”, disse.

O governador Reinaldo Azambuja agradeceu a parceria entre a Emha, Agehab e Caixa. “Nosso grande recado é que estamos agindo para diminuir o déficit habitacional da capital e do estado. Hoje, temos o melhor resultado do país, em construção habitacional, graças a nossa parceria, em especial com o prefeito Marquinhos. Essa parceria continuará e, a partir de janeiro do ano que vem, teremos mais quatro anos para trabalhar e melhorar a qualidade de vida da população, com a construção de mais moradias”, frisou o governador.

O superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso de Lima, ressaltou que a prefeitura teve participação expressiva para a construção dessas 300 unidades habitacionais, ao ceder o terreno. “Agradeço aos parceiros que fizeram as coisas acontecerem e tornar a realidade o sonho da casa própria às famílias”, pontuou.

O investimento total na obra será de R$ 29.247.017,19, sendo: R$ 24 milhões do governo federal, R$ 5.094.482,29 de contrapartida do Governo do Estado e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande.