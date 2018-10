Nesta terça-feira (30), os carteiros de Corumbá entraram em greve inderteminada decidida em aasembleia no final da tarde desta segunda-feira(29). Os profissionais alegam falta de condições de trabalho, problemas, ainda conforme a categoria, teriam sido relatados e discutidos nos dias 2, 19 e 22 de outubro.

Conforme a presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios e Telégrafos (Sintect-MS), Elaine Regina Oliveira, ao menos 95% da categoria aderiu ao movimento. Ao todo, a cidade possui 37 trabalhadores e todos criticam o método implantado recentemente, chamado de Distribuição Domiciliar Alternada (DDA). O sindicato enviará ainda nesta terça-feira, um ofício solicitando as reivindicações dos carteiros à empresa.

De acordo com os carteiros, cada um fica responsável por duas regiões da cidade, atendendo cada dia a uma delas. Quando ocorre de chover, por exemplo, eles precisam aguardar o outro dia para entregar as correspondências, acumulando ainda mais o serviço. Nesta segunda-feira (29), haviam de 30 à 40 mil de encomendas paradas, pois com esse novo método de distribuição fica difícil entrega tudo em tempo hábil com as condições que estão sendo oferecidas.

Outro problema alegado pela categoria é que a cidade é mau planejada e possui inúmeras confusões na numeração.

Em nota, os Correios informam que a previsão é de que as atividades retornem ao normal ainda no dia de hoje. O atendimento ao público na agência de Corumbá não foi afetado

Confira na íntegra a nota oficial:

Os Correios informam:

Os quatro furgões utilizados nas entregas estão todos operando, assim como as motos. Estão em manutenção apenas as motos-reserva, que representam 10% da frota total de motocicletas e são usadas como substituição no caso de alguma moto-titular necessitar de manutenção.

Trabalham em Corumbá 37 empregados, sendo 10 na agência e 27 no Centro de Distribuição Domiciliária de Corumbá. Do efetivo total do Centro de Distribuição, 21 carteiros aderiram ao movimento paredista. A previsão é de que as atividades retornem ao normal ainda no dia de hoje. O atendimento ao público na agência de Corumbá não foi afetado.

A orientação é que a população aguarde o dia de hoje. Serão realizadas ainda nesta semana ações para normalização das entregas desta semana.