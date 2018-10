Os atendimentos do 156 a partir desta segunda-feira (22), serão realizado por servidores públicos municipais, pois a Prefeitura de Campo Grande assumiu a gestão do telemarketing. Os atendentes serão contratados por meio de processo seletivo.

Até então, o telemarketing da Prefeitura era realizado por empresa terceirizada. Com a finalização do contrato, que já vinha de gestão anterior, o município decidiu por assumir o serviço ao observar que economizaria cerca de 50% do valor investido.

“Nesse momento estamos concluindo uma importante etapa da nossa gestão, uma etapa que começou em 2016 com o Fala Campo Grande. O 156 é essa interação permanente com a população. Hoje é a realização de algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Fico muito contente por isso estar incorporado à minha Secretaria”, disse Antônio Cézar Lacerda, secretário municipal de Governo.

O objetivo principal é priorizar a qualidade no atendimento e dar economicidade ao serviço. Lembrando que o 156 não é um serviço de execução e sim de encaminhamento. Ao ligar no 156, o munícipe gera um protocolo que é encaminhado para a secretaria responsável pelo serviço queixado. O 156 é a porta de entrada para que a Prefeitura tenha o controle das demandas dos munícipes.

Para o secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, a importância do serviço está em responder contribuinte de forma efetiva.

“Uma das espinhas dorsais para que as empresas dêem certo é estender tapete vermelho para quem reclama. Nosso contribuinte tem que estar satisfeito. Os dados que vocês coletam são pérolas e nós precisamos deles. São informações extremamente importantes para melhorarmos constantemente nossa gestão”, afirma.E para que tudo funcione perfeitamente, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação está treinando os servidores, explica diretor presidente Paulo Fernando Cardoso.

“Foi criado um grupo dentro da Segov para gerenciar o 156. A Agetec entra com os equipamentos, a capacitação. A Agetec oferece a plataforma onde os gestores vão poder entender as demandas da sociedade e tomar decisões mais rápidas baseadas nestas informações”, diz.