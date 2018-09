Prefeitura concede reajuste aos técnicos da área da saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e da Secretaria Municipal de Gestão, vai conceder reajuste de quase R$ 200 no salário dos técnicos de radiologia médica e saúde bucal. Trezentos e vinte e dois profissionais serão beneficiados.

Para isso, o prefeito Marquinhos Trad assinou na manhã desta sexta-feira (21), no Plenarinho, as Leis 9050 e 9051, que criam as referências 10-B Auxiliar de Saúde Bucal e referência 13-C – Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Prótese Dentária 13-C, garantindo o reajuste salarial no vencimento base de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), e o abono salarial de R$ 168,00 para R$ 321,03.

Serão beneficiados 242 auxiliares de saúde bucal, 15 técnicos em saúde bucal, e 4 técnicos em prótese dentária, totalizando 261 profissionais.

E a Lei 9052, que reajusta em R$ 200,00 a produtividade SUS Gerência, para ocupantes de cargos efetivos de categoria de radiologia, visando valorizar o profissional e assegurar salário digno. Antes, o valor recebido era de R$ 385 e passa a ser, então, de R$ 585. Serão beneficiados com esta lei, 61 radiologistas.

Presidente do Sindicato dos Técnicos Auxiliares de Saúde Bucal de Mato Grosso do Sulm Ivete Alves Arantes, agradeceu e disse que a assinatura é uma conquista que vai beneficiar a categoria.