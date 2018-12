O preço do metro cúbico da água terá reajuste de 4%, conforme decreto do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande , nessa sexta-feira (30). O aumento será calculado a partir de R$ 2,12, que é a tarifa social, destinada a residências com baixo consumo. Até o momento, o preço é de R$ 2,04.

Para o consumo residencial de 1 a 10 m³, o novo valor é de R$ 4,67, com tarifa de esgoto a R$ 3,27. O preço atual para essa faixa de consumo é de R$ 4,49, com tarifa de R$ 3,14.

De 11 a 15 m³ o preço vai a R$ 5,97, com tarifa de R$ 4,18. O aumento incide nas faixas de consumo que chegam até 50 m³. A partir disso, o valor fica em R$ 10,90, com tarifa de esgoto em R$ 7,63.

Para imóveis comerciais, a tabela mostra novo valor de R$ 6,43, para consumo de 1 a 10 m³. Acima disso o preço é de R$ 13,19 e tarifa de R$ 9,23.

Na área industrial, para consumo de 1 a 10 m³, o valor fica em R$ 10,06 e tarifa de R$ 7,04. Acima dessa faixa de consumo, o valor fica em R$ 19,37 e tarifa de R$ 13,56.

Para o poder público, consumo de 1 a 20 m³, o valor passa a ser de R$ 5,86 e tarifa de R$ 4,10. Acima dessa faixa, o valor fica em R$ 24,27 e tarifa de R$ 16,99.