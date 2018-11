A chuva que estava prevista para chegar na quarta-feira (14), em Mato Grosso do Sul, pegou o campo-grandense de surpresa. O tempo começou a fechar no final da tarde desta terça-feira (13), depois de um dia com as temperaturas elevadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas máximas caem a partir de quarta e chove forte até quinta-feira (15), especialmente no período vespertino.

Na sexta-feira o sol começa a aparecer entre nuvens a partir do oeste e sul do estado. A tarde ainda são observadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas de intensidade moderada, ocasionalmente forte no centro, sul e leste do estado.