De acordo com o Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet), sexta-feira (14) as pancadas de chuva com trovoadas se intensificam à tarde e se espalham por todo o estado.

Em Mato Grosso do Sul, o céu fica claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, exceto o sul e sudoeste do estado com tempo claro a parcialmente nublado. As temperaturas ficam entre 20ºC e 37 ºC.

Na capital, o céu fica claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima é de 22ºC e a máxima de 33ºC.