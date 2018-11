As temperaturas ficam entre 18ºC e 33ºC em MS

Nesta segunda-feira (26), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), será de sol com elevação significativa nas temperaturas da tarde. Nas regiões norte e nordeste do estado chove à tarde. As temperaturas ficam entre 18ºC e 33ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima será de 18ºC e máxima de 29ºC.

Confira o mapa