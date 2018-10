De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a formação de um canal de umidade no estado, que se acopla a uma frente fria no oceano,ainda promove pancadas generalizadas de chuva e trovoadas no estado, especialmente à tarde. As temperaturas em Mato Grosso do Sul é a mínima de 19ºC e a máxima deve chegar a 36ºC.

Em Campo Grande, parcialmente nublado com pancada de chuva isolada. A mínima é de 22ºC e máxima é de 31°C.