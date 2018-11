De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (20), o sol predomina na metade centro-sul do estado com formação de névoa úmida ao amanhecer. Previsão de chuva para o centro-norte, mas de forma mais isolada e de menor intensidade em relação à segunda-feira. As temperaturas máximas voltam a subir, mas as mínimas permanecem no mesmo patamar. Em Mato Grosso do Sul as temperaturas ficam entre 16ºC e 29ºC.

Na capital, o céu fica nublado e encoberto com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A mínima é 20ºC e a máxima de 26ºC.