O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado neste domingo (11) em todo país. Aqui em Mato Grosso do Sul serão 180 locais de provas, um total de 41 municípios.

Hoje os participantes terão pela frente 90 questões, sendo 45 de ciências da natureza e suas tecnologias, que correspondem às matérias de biologia, química e física e mais 45 de matemática.

No estado foram mais de 50 mil inscritos para a prova deste ano, e em cinco cidades concentram 65,6% dos inscritos. Campo Grande, com 30.850; Dourados, com 6.449; Três Lagoas, com 3.783; Corumbá, com 3.758 e Ponta Porã, com 2.699.

A divulgação dos gabaritos será na quarta-feira, dia 14 de novembro, sendo os resultados publicados em 17 de janeiro de 2019.