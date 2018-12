O Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano (Insted) aplicará neste sábado (8), o seu vestibular, na sede da nova faculdade de Campo Grande. O prédio que fica na rua 26 de agosto, centro, foi todo reformado. “A reforma faz parte da inovação que estamos trazendo para o ensino sul-mato-grossense”, explica a diretora Neca Chaves Bumlai.



O Insted é a primeira Faculdade do Centro-Oeste com 100% de metodologias ativas em todos os seus cursos, desde o início das aulas. “Estas metodologias já são muito bem sucedidas em Harvard e na FGV. Já estava na hora da nossa região vivenciar o que há de mais moderno em educação no mundo, não dá mais para o aluno aprender só ouvindo o professor”, complementa Neca.

Essas metodologias são estratégias de trabalho em sala de aula que possibilitam o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas. Lendo, estudando, discutindo questões, fazendo pesquisas, construindo soluções para problemas. A Faculdade abre as portas com o compromisso de formar profissionais realmente preparados para o mercado de trabalho.



Cursos

A faculdade inicialmente irá ofertar cinco cursos em Campo Grande. Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, todos autorizados pelo MEC com nota máxima.

Vestibular

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas pelo site: insted.edu.br. Para aqueles que não puderem fazer a prova no dia 08 de dezembro, a Faculdade irá fazer provas agendadas.

O telefone para mais informações é 3201-5999.