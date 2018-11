Contratos do Fies precisam ser renovados todo semestre

A renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deve ser realizado pelos estudantes beneficiados, até o dia 23 de novembro. Hoje (16) seria o prazo de encerramento, mas acabou sendo prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Devem fazer o aditamento aqueles que contrataram o Fies até 31 de dezembro de 2017. Neste semestre, cerca de 890 mil contratos devem ser renovados, de acordo com o FNDE.

A renovação do contrato é feita pelo sistema SisFies. Segundo o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro, em nota enviada pela autarquia é “fundamental que os alunos acessem o SisFies o quanto antes e não deixem para a última hora”.

Os contratos do Fies precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino para, depois, as informações serem validadas pelos estudantes no sistema.