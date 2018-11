O Aquidauanense recebe o Coxim no Noroeste, a Moreninhas entradiante da Serc

Duas partidas movimentam neste final de semana a 5ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Coxim e Moreninhas jogam pela sobrevivência na competição.

Neste sábado (17), o Aquidauanense recebe o Coxim no Noroeste às 16h. O azulão tem 03 pontos contra apenas um do Coxim. Uma derrota, elimina o Coxim nesta rodada. Será o 1º confronto na história entre as equipes.

O jogo terá arbitragem de Hudson Muchiutti Hernandez que será auxiliado por Wanderson Bogarim e Alan Bitencourt. Lindson Vagner Cano será o 4º árbitro.

Já no domingo, a Moreninhas entra em campo às 10h diante da Serc no Morenão. Derrota do leão da capital também elimina o clube da disputa pelo acesso.

Os times não se enfrentam desde a Série A de 2003. Naquela oportunidade, duas vitórias da Serc; 4 a 1 na capital e 2 a 0 em Chapadão do Sul. São os únicos confrontos entre as equipes.

A partida terá arbitragem de Everton Moreira Prates que será auxiliado por Edson Campos de Mendonça e Diego dos Santos Ruberdo. Ronan Machado Freitas será o 4º árbitro.