O auditor Ronilson Rodrigues disse durante uma reportagem a Folha de São Paulo que o promotor, Roberto Bodine, o queria forçar a delatar o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A informação foi divulgada nesta terça-feira (22).

De acordo com a Folha, Rodrigues que é ex-subsecretário da Receita Municipal, teria se recusado a fazer acordo de delação premiada para falar sobre as investigações de pagamento de propina na gestão do ex-prefeito. “Ele queria que eu dissesse o que ele queria, e não o que eu sabia”, disse o auditor.

Conforme o site, o promotor envolveu sua mulher na investigação, que chegou a ser presa, com o intuito de força-lo a fazer a delação “como eles queriam, e não como eu sei”, revelou.

Ainda segundo a Folha, Kassab está envolvido na investigação conhecida por máfia do ISS. O esquema que desviou mais de R$ 500 milhões do cofre municipal. Em troca de propina, empreiteiras conseguiam descontos no pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviço).