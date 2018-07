Croácia e Inglaterra disputam última vaga na final da Copa

Surpresa e tradição marcam o segundo confronto das semifinais da Copa do Mundo 2018. Croácia e Inglaterra estão disputando nesta quarta-feira (11), no Estádio Luzhniki, em Moscou, a última vaga para a final do Mundial. Será uma semifinal entre dois países que há muito não chegam a esta fase: a Croácia, em 1998, e a Inglaterra duas copas antes, em 1990. A seleção vencedora disputará a taça com a França.

Apesar de ter se classificado em primeiro lugar no grupo da Argentina, a Croácia só superou a Dinamarca nas oitavas de final e a Rússia, nas quartas de final, nos pênaltis.

A Inglaterra superou a Tunísia e o Panamá com tranquilidade na fase de grupos, perdeu para a Bélgica por 1 a 0 na mesma fase e enfrentou um jogo tenso contra a Colômbia pelas oitavas de final: foi a primeira vitória da Inglaterra nos pênaltis na história da Copa do Mundo. Já contra a Suécia, o time inglês teve sua melhor atuação no Mundial. Além disso, tem o artilheiro da Copa até agora, Harry Kane, com seis gols.

O primeiro tempo terminou com a Inglaterra na frente por 1x0.