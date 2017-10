Com dois gols de Marta, a equipe comandada pelo técnico Vadão precisa de um empate no último jogo contra a China

A Seleção Brasileira Feminina venceu a segunda partida consecutiva na China. O confronto contra a Coreia do Norte, pela segunda rodada da Copa CFA, terminou em 2 a 0, no Yongchuan Sports Center Stadium. Com dois gols de Marta, a equipe comandada pelo técnico Vadão precisa de um empate no último jogo contra a China para ser campeã.

A China perdeu a partida de estreia para a Coreia do Norte por 2 a 1 e enfrenta o México neste sábado (21), às 19h (9h de Brasília). A última rodada do torneio é na terça-feira (24), às 19h (9h de Brasília).

O jogo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes chegando ao ataque, mas sem conseguirem uma chance clara de gol. Até que Marta recebeu passe longo de Andressinha, arrancou pela defesa coreana e bateu no canto da goleira para abrir o placar.

A Coreia não se intimidou e tentou impor seu jogo, mas a Seleção não dava espaço. A defesa brasileira, muito bem postada, não deu oportunidade para que as coreanas criassem.

Gabi Zanotti quase ampliou o placar em um contra-ataque, mas a goleira Kim Myong defendeu. Em seguida, mais uma chance para o Brasil: Bia fez boa jogada pela esquerda, driblou duas e jogou na área coreana para Marta. A camisa 10 só empurrou para as redes.

No fim da primeira etapa, as coreanas pressionaram, com bolas alçadas na área e escanteios. Mas a Seleção se comportou e conseguiu manter o placar: Brasil 2 a 0 Coreia do Norte.

O time mudou para o segundo tempo. O técnico Vadão fez duas substituições no intervalo: Érika e Adriana nos lugares de Thaisa e Gabi Zanotti, respectivamente. Se a primeira etapa foi equilibrada, na outra metade o Brasil dominou. Faltas e escanteios a favor, muita bola na área coreana.

Thaisinha tentou um chute de fora da área, e depois Érika quase marcou de cabeça após cobrança de escanteio. A Coreia do Norte tentava chegar, mas parava na forte e entrosada defesa brasileira. Tamires chutou forte da entrada da grande área, mas parou nas mãos da goleira Paek Yong, que entrou no segundo tempo.

No fim do jogo, falta para o Brasil. Rafaelle foi para a cobrança e chutou forte e rasteiro. A bola passou pela defesa e obrigou a goleira coreana a fazer uma difícil defesa. Antes de o cronômetro parar, a Coreia acertou uma bola no travessão. Entretanto, o placar permaneceu igual: Brasil 2 a 0 Coreia do Norte.

Brasil: Bárbara, Poliana, Bruna, Rafaelle e Tamires; Thaisa (Érika) e Andressinha (Djenifer); Thaisinha, Bia Zaneratto, Marta e Gabi Zanotti (Adriana).