Sem vencer há 40 dias, São Paulo recebe o Vasco

No dia 8 de junho, pela quinta rodada do Brasileirão, o São Paulo derrotou o Vitória por 2 a 0, no Morumbi. Desde então, o Tricolor Paulista não soube mais o que é vencer no campeonato. Nesta quarta-feira (19), 40 dias depois, o São Paulo recebe o Vasco da Gama, tentando encerrar o jejum e fugir de uma situação incômoda: a zona de rebaixamento. A bola rola às 21h45 (de Brasília) pela décima quinta rodada do Brasileirão.

Em nove jogos, foram seis derrotas e três empates do São Paulo, que somou, portanto, três pontos em 27 disputados. Esses resultados levaram o Tricolor para a 18ª posição. Rogério Ceni, antigo treinador do clube, foi substituído por Dorival Júnior, que estreou com um empate contra o Atlético-GO em casa. Mesmo que vença o Vasco, para sair da zona de rebaixamento, o São Paulo precisará de até um empate do Avaí contra o Corinthians, na Ressacada, e de uma derrota da Ponte Preta para o Coritiba, em Campinas.

Do outro lado do embate, vivendo um outro momento, o Vasco pensa na vitória para tentar se aproximar do G-6, o grupo que se classificaria para a Taça Libertadores da América. Apenas dois pontos separam o Cruzmaltino do Botafogo, sexto colocado do Brasileirão. Mesmo assim, o goleiro Martin Silva descartou qualquer facilidade na partida. O uruguaio sabe que, por tentar reverter essa situação, o São Paulo se esforçará ao máximo.

– É normal que um time na fase que eles se encontram demonstre insegurança, mas sabemos que os jogadores que estão vão dar tudo de si para reverter essa situação. Vão ser ainda mais fortes em casa, onde a torcida vai apoiar. Eles têm como objetivo claro, em primeiro lugar, sair do Z4 e vão querer começar a fazer isso amanhã. Então, temos que entrar ligados desde o primeiro minuto para não sermos surpreendidos – destacou.

Os nove jogos sem vitória do São Paulo

Corinthians 3 x 2 São Paulo

Sport Recife 0 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 2 Atlético-MG

Atlético-PR 1 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 1 Fluminense

Flamengo 2 x 0 São Paulo

Santos 3 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 2 Atlético-GO

Chapecoense 2 x 0 São Paulo



Além de São Paulo e Vasco da Gama, outros seis duelos completam a décima quinta rodada do Brasileirão nesta quarta.

19h30 - Vitória-BA x Grêmio-RS (2º) - Manoel Barradas, Salvador

19h30 - Santos-SP (3º) x Chapecoense-SC (13º) - Vila Belmiro, Santos (SP)

21h - Avaí-SC (17º) x Corinthians-SP (1º) - Ressacada, Florianópolis

21h - Ponte Preta-SP (16º) x Coritiba-PR (12º) - Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

21h45 - Flamengo-RJ (4º) x Palmeiras-SP (5º) - Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

21h45 - Atlético-MG (11º) x Bahia-BA (14º) - Independência, Belo Horizonte