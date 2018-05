Acúmulo de lixo provoca incêndio em casa abandonada

O Corpo de Bombeiros mobilizou suas equipes para combater um incêndio residencial ocorrido na tarde desta segunda-feira (28), na rua Salviano de Oliveira, na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

De acordo com o site O Pantaneiro, os militares foram acionados por moradores, que identificaram o início do fogo. Quando chegaram ao local, os oficiais da Equipe de Resgate, Salvamento e Incêndio constataram que se tratava de uma casa abandonada, que estava desabando e confirmaram que o fogo iniciou-se no chão por causa de acúmulo de lixo e acabou atingindo os caibros que ainda sustentavam o telhado.

Utilizando mangotinho (mangueira especializada), os bombeiros combateram as chamas e acabaram com o incêndio por meio de aproximadamente 100 litros de água.

De acordo com os vizinhos, que não souberam indicar o proprietário do imóvel, ninguém morava no local, já condenado, devido ao risco de desabamento.