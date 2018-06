Adolescente é apreendido após roubar celulares

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por policiais da Polícia Militar (PM), no último domingo (17), em Campo Grande. O caso aconteceu após o rapaz roubar dois celulares.

De acordo com a PM, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Parque Novos Estado da cidade, e quando chegou ao local informado, encontrou o adolescente em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foram encontrados com o autor os aparelhos celulares.

Ao ser questionado sobre a origem dos aparelhos, o adolescente acabou confessando que eram produto de dois roubos que haviam cometido com o seu comparsa. O menor e o cúmplice utilizaram dois simulacros do tipo pistola e revólver, que foram localizados em um terreno próximo.

Os militares deslocaram ainda na suposta moradia do segundo envolvido, mas familiares não souberam informar a sua localização. O adolescente e as duas vítimas, foram encaminhados para Delegacia de Policia Civil, para providências.