Alunos realizam educação ambiental para 100 pessoas em Campo Grande

Os alunos do projeto “Florestinha” estiveram no último sábado no bairro Noroeste de Campo Grande realizaram apresentações de educação ambiental para 100 pessoas. Durante o encontro, foram instalados nas dependências do Núcleo Assistencial Ramatris o museu de animais e peixes taxidermizados e materiais utilizados em crimes ambientais (empalhados).

Palestras sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres e outras questões de fauna foi realizada no local. Também foi apresentado o teatro de fantoches, com peças sobre as várias questões ambientais, como: desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc.

Ainda foram desenvolvidas palestras com instalação do ciclo da água, uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos, bem como apresentada uma maquete de uma casa, denominada “casa da energia”, com discussões sobre os tipos de energias, bem como da importância do desenvolvimento de energia renovável e sobre como economizá-la.