Autistas terão prioridade em atendimento de postos de saúde

Pacientes devem ser orientados sobre cuidados com a doença

A prefeitura aprovou nesta quarta-feira (16) o projeto de lei da Câmara dos Vereadores que permite prioridade de portadores de autismo nos postos de saúde da Capital. Além disso, as unidades terão que fixar em locais visíveis a divulgação de informativos aos pacientes do transtorno.

Conforme a publicação do Diário Oficial, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) terão que disponibilizar cartazes, informativos para os pais ou portadores de Autismo. Os pacientes também terão prioridade no atendimento.

Pacientes com pé diabético têm atendimento integral

Os pacientes que tem pé diabético, portadores de diabetes que acabam tendo infecção no pé que desencadeia uma úlcera, terão direito de atendimento integral nas UBS como serviços de podologia, diagnóstico e tratamento da doença.

Campanhas também serão feitas para esclarecer à população sobre a importância dos cuidados com os diabéticos. A lei entra em vigor após 60 dias da publicação.