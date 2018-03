Bombeiros resgatam corpo de homem carregado pela correnteza

Foi resgatado no início da manhã desta terça-feira (13) o corpo de Edson Davi dos Santos Feitosa (53), que estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (9) após o seu carro ter sido levado pela correnteza de rio. No momento da queda, a ponte estava alagada por conta do temporal.

De acordo com o site Alvorada Informa o corpo foi encontrado a 300 metros do local onde o carro caiu no rio em um mangue. O corpo foi avistado na noite de segunda-feira (12) pela equipe de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul, mas diante da impossibilidade de chegar ao local, tiveram que retornara na manhã dessa terça-feira.

O lavrador e pedreiro tentou atravessar a ponte alagada, e acabou arrastado com seu carro para um córrego e desapareceu na noite de sexta-feira (9). De acordo com testemunhas, seguiu em direção a ponte e foi levado. A ponte foi alagada após temporal forte que atingiu a região.