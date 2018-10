Nessa segunda-feira (1°) foi apresento pela Rivercom ao Governo do estado, o projeto do outlet de Campo Grande dará lugar ao primeiro shopping do Agronegócio do país. A nova proposta de reunir todos os segmentos rurais dentro de um espaço, englobando produtos, serviços e eventos.

A empresa proprietária do espaço já construído em Campo Grande, considerou que o agronegócio é o setor mais promissor do país, além da maior vocação do Mato Grosso do Sul. Tito Bessa Junior explicou que o projeto original era do outlet, mas com as novas demandas de mercados, adensadas em shoppings, criou na Capital um excesso de oferta o que gerou o sentimento de esgotamento nas marcas.

“Já investimos R$ 30 milhões na construção do local, estudamos bastante por seis meses e decidimos mudar a proposta. O shopping vai reunir fornecedores e vendedores, além de eventos como leilões e cursos, tudo dentro do conceito de shopping. Mas o projeto só foi possível com o comprometimento do Governo do Estado em apoiar a ideia”, explica Tito Bessa Junior, proprietário da Rivercom.

A proposta foi apresentada nesta tarde ao governador Reinaldo Azambuja e ao titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), secretário Jaime Verruck. Complementando a ideia, o Governo do Estado propôs a criação do Agro Fácil, uma adaptação do Fácil que integra todos os serviços estaduais voltados para o setor rural.

“O proprietário vai poder tirar dúvidas, emitir guias de pagamento, GTAs (Guia para Trânsito Animal), solicitar licenças ambientais, assistência técnica, créditos, além de informações sobre programas de apoio desenvolvidos pelo Governo do Estado”, explica o secretário Jaime Verruck, que recebeu o empresário e o diretor do empreendimento Antonio Mascarenhas, junto com o superintendente da Semagro, Bruno Gouveia.

O projeto é para 2019 e o lançamento deve ser realizado nos próximos meses. O shopping que tem 30 mil m² contará com 115 espaços para operações dos principais players do setor, além de área externa com plantio de culturas e apresentação de novas tecnologias distribuídos em área de 110 mil metros².

No início de 2018 o Governo do Estado finalizou as obras de implantação de uma rotatória no anel viário de Campo Grande, que dará acesso ao então shopping Outlet Premier. Foram investidos R$ 1,4 milhão na obra que inclui a pista duplicada com acostamento, revitalização do asfalto e a rede de drenagem sob a BR-262.