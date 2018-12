A forte e pesada chuva registrada na quinta-feira (29) em Ponta Porã, deixou rastros de estragos em diversas regiões da cidade. Obras como a da região do bairro Jardim Alegrete, drenagens e ponte interligando a região dos Ipês ao centro da cidade pelo bairro São Vicente de Paula foram danificadas.

A chuva rápida e muito pesada (58 milímetros em poucos minutos), transbordou o córrego São João Mirim e causou erosão nas cabeceiras da ponte localizada no acesso ao bairro São Vicente de Paula. Sem apoio, o asfalto cedeu e a via precisou ser interditada no final da tarde de sexta-feira (30) pela prefeitura.

O prefeito Hélio Peluffo esteve no local e determinou a realização de obras de emergência na ponte para restabelecer mais rapidamente possível a normalidade do tráfego. Com o transbordamento do córrego, a água carregou o material do aterro que dava suporte para o asfalto e a pista cedeu.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, houve a determinação de contratação emergencial de obras para recuperar os estragos por parte do Executivo. Além das ruas Ladário e Coronel Camisão, na rua Comandante Cardoso o excessivo volume de água também preocupa, mas sem maiores riscos. O prefeito Hélio solicitou que a Defesa Civil permaneça de prontidão, pois a previsão é de que a chuva continue pelo menos até domingo em maior densidade.