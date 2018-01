Defesa Civil inicia levantamento dos danos deixados pela chuva no interior

O Governo do Estado enviou duas equipes da Coordenadoria de Defesa Civil (Cedec), no domingo (7) para realizar um levantamento dos danos causados pela chuva nos municípios da região sul do Estado que decretaram situação de emergência.

“As vistorias têm a finalidade de fazer in loco o levantamento dos danos causados pelas chuvas no sentido de homologar a situação de emergência e preparar eventual apoio por parte do Estado”, detalha o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Isaías Bittencourt.

Duas equipes de técnicos seguiram neste domingo (7) com roteiro que em sua fase inicial inclui os municípios de Coronel Sapucaia, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas e Japorã. Todos eles já declararam situação de emergência. Iguatemi, que deve emitir o decreto nos próximos dias, também está na lista das vistorias.

O levantamento em cada um dos locais onde a população foi impactada pelas chuvas foi definido pelo governador Reinaldo Azambuja. “Determinamos que a Defesa Civil Estadual acompanhe a situação em todos os municípios para que possamos estar prontos para dar o suporte necessário à população atingida pelas chuvas”, afirmou o governador.

Nesta semana, a governadora em exercício, Rose Modesto, irá visitar os locais mais críticos. “A pedido do governador, vamos visitar esses municípios, que estão sofrendo com os temporais, e verificar de perto de que forma o Estado pode atuar para colaborar com as famílias atingidas”, adiantou.

Até o momento, foram contabilizadas mais de 11.326 pessoas afetadas pelas chuvas e vendavais em 13 municípios sul-mato-grossenses, a maior parte deles na região sul do Estado.