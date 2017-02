Um filhote da raça Pit bull foi cruelmente morto na tarde desta quarta-feira (22), no quintal de uma residência, no Jardim Presidente, em Campo Grande. A dona do animal procurou a delegacia para registrar o caso e pede que a Polícia Civil investigue a morte.

Segundo o boletim de ocorrência, a proprietária do cão relatou que o animal foi desfigurado por uma pessoa desconhecida que invadiu o quintal quando ela não estava na casa. Ainda em depoimento, a testemunha comentou que não tinha nenhuma mancha de sangue no chão, o que chamou a sua atenção.

Ainda de acordo com o registro, vizinhos disseram a proprietária do filhote, ter ouvido vozes que vinha do quintal da casa no período em que esteve fora.

O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil e abrirá inquérito para investigação.