Pelo menos três pessoas morreram em um deslizamento na comunidade Boa Esperança, em Piratininga, Niterói, região metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ainda não foram identificadas. Estão fazendo o trabalho no local equipes de Niterói, Charitas, Itaipu e do Grupamento de Busca e Salvamento. Há poucos minutos uma mulher foi retirada com vida dos escombros. De acordo com as primeiras informações, uma pedra rolou e atingiu algumas casas.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, foram mandadas para o local equipes da da Defesa Civil, das secretarias de Saúde, de Assistência Social e de Obras e da Companhia de Limpeza, que atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estadual, no socorro às vítimas e apoio para vizinhos, amigos e familiares.

Agentes da companhia de trânsito NitTrans e da Guarda Municipal coordenam o acesso à região.

A Prefeitura de Niterói informou também que desde 2013, “investiu mais de R$ 150 milhões em obras de contenção em 50 encostas da cidade”.

Segundo agências de notícias, seis casas habitadas foram atingidas pelo deslizamento porque uma pedra teria rolado e atingido os imóveis. Nove pessoas foram resgatadas. Entre elas, há um bebê e duas pessoas estão soterradas. Elas já foram visualizadas pelos Bombeiros, que foram acionados às 4h13 pelos vizinhos.