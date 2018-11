A eleição para a presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) será decidida em segundo turno no próximo dia 14 de dezembro entre os candidatos da Chapa 1 e Chapa 2.

Ao todo, 4.820 profissionais entre médicos veterinários e zootecnistas estavam aptos, destes 2.615 votaram pela internet, 518 por cédula, na sede do CRMV-MS e nove por correspondência. Foram apurados no sistema eletrônico 57 votos nulos e 43 em branco. A eleição para o conselho teve abstenção de 35%.

Confira o resultado:

Chapa 1 – CRMV-MS em Progresso: 1.086 votos

Chapa 2 – Gestão e Atitude: 1.069 votos

Chapa 3 – União, Valorização e Transparência : 884 dos votos

As urnas presenciais contabilizaram 4 votos nulos e 2 em branco. A eleição para o conselho teve abstenção de 35%. O processo foi acompanhado pelo delegado observador do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Francisco Edson Gomes.

O atual presidente do CRMV-MS, João Vieira de Almeida Neto, esclareceu ao JD1 Notícias que existe uma resolução do CFMV que estabelece que, no caso em que houver mais de duas chapas, se nenhuma das concorrentes obtiver metade e mais um voto, haverá segundo turno. “Como tivemos um total de 3,039 votos válidos, a chapa teria que alcançar mais de 1500 votos, o que não aconteceu e as duas chapas mais votadas vão para o segundo turno”, disse.

O segundo turno acontecerá no dia 14 de dezembro, das 9h às 17h.