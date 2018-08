A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) abre nesta semana o processo seletivo para candidatos a vagas de emprego na capital.

São seis vagas disponibilizadas, sendo cinco delas oferecidas por uma prestadora de serviços na área de telefonia e disponibiliza. Além do salário, a empresa oferece seguro de vida, tíquete alimentação no valor de R$ 620,00 e assistência médica-odontológica.

São três vagas para motorista de caminhão. O candidato precisa ter ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria C ou D, ter experiência mínima de seis meses em com registro na carteira de trabalho e disponibilidade para viajar. O candidato precisa ter também caminhão 3/4 com baú. A empresa pagará o aluguel de R$ 3.463,00 mais o salário de R$ 1.133,92.

São oferecidas também duas vagas para cabista. Os interessados precisa ter ensino médio incompleto, experiência mínima de seis meses registrados na Carteira de Trabalho em cabimento e emenda de cabo aéreo e subterrâneo e saber ler projeto. O Salário é de R$ 1.588,00.

Outra vaga é para farmacêutico. A exigência para o candidato é que tenha ensino superior completo em Farmácia, experiência mínima de seis meses em Carteira de Trabalho para ser responsável técnico do setor, realizar controle de qualidade, compras de produtos e serviços farmacêuticos. Salário de R$ 3.000,00 com direito à alimentação na clínica.

Os interessados devem comparecer na Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, no Centro de Campo Grande. Os candidatos precisam estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para efetuar o cadastro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.