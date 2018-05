Falso padre é preso na fronteira com 101 kg de maconha

Um homem de 37 anos foi preso no final da tarde de quinta-feira (16) com 101 kg de maconha no porta malas do veículo que conduzia na BR-463, em Ponta Porã.

Ao ser abordado pela PRF, o detido tentou ludibriar a fiscalização se passando por padre e afirmou estar indo ao Paraguai para fazer compras.

No interior do carro ,um Hiundai HB20, e no porta-malas, a equipe encontrou vários tabletes de maconha, que somaram 101 kg (cento e um quilos) da droga.

O falso padre confessou ter alugado o veículo em São Paulo/SP e seguiu até Ponta Porã/MS, onde o carregou com o entorpecente e levaria até a cidade de Catanduva/SP. Ele disse ainda que fazia o transporte para pagar dívidas da namorada com o tráfico.

A droga, o veículo e o preso foram encaminhados à da Polícia Federal em Ponta Porã/MS.