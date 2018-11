Mauricio Saito, presidente da Famasul esteve em reunião com a senadora eleita e apresentou demandas do setor

Um encontro entre Mauricio Saito, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), e a senadora eleita, Soraya Thronicke, marcou a manhã desta terça-feira (13). A reunião que ocorreu na sede da Casa Rural teve como assunto principal as demandas do Agro e a entrega de um documento com uma série de levantamentos para melhora do setor.

“Soraya terá, a partir de janeiro de 2019, um grande desafio que é representar os cidadãos sul-mato-grossenses no Senado Federal. Colocamos nossa instituição à disposição da Senadora eleita para auxiliá-la, no que for necessário, em atendimento ao setor agropecuário de Mato Grosso do Sul” disse Saito.

O presidente da Famasul entregou à Soraya o documento denominado ‘Contribuição do Agro para o Desenvolvimento Socioeconômico de MS’, elaborado a partir dos levantamentos realizados com as entidades do setor e pelas demandas levantadas nas mais de 130 comissões, câmaras e conselhos, estaduais e nacionais, nas quais a Famasul representa os produtores rurais de MS.

Em seguida, Soraya declarou: “Agradeço a oportunidade e afirmo que o agro é uma bandeira importante para todos nós [...] Como oito anos passam rápido, vim aqui para conhecer as necessidades do setor. Eu vejo aqui na Famasul todo aparato técnico e jurídico para que consigamos lutar pelos produtores rurais de Mato Grosso do Sul, preservando o meio ambiente”.

Soraya ainda ressaltou temas pertinentes ao setor como segurança jurídica, preservação do meio ambiente, relevância da comunicação rural com o meio urbano. “É o começo de uma nova era”.

Participaram do encontro, o vice-presidente do Sistema Famasul, Luis Alberto Moraes Novaes; o diretor-secretário da Federação, Frederico Stella e a 3ª diretora-secretária da Famasul, Maria Tereza Ferreira Zahran.