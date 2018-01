Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em veículo

Carlos Roberto Amarila, de 30 anos, foi encontrado morto no final na tarde de sexta-feira (5), no banco de um veículo com um tiro na cabeça em uma estrada na saída para Dourados, em Ponta Porã.

O homem foi encontrado por populares que estranharam o veículo Celta parado durante muito tempo.



Preocupados, os populares foram até o carro onde encontraram Carlos sem vida com um tiro de revólver calibre 38 na cabeça. Imediatamente, a polícia foi acionada para comparecer ao local. Uma equipe do DOF que passava nas proximidades, ao avistar o movimento de pessoas, parou para averiguar o que acontecia.



A vítima, aparentemente, cometeu suicídio atirando contra a própria cabeça.